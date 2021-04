Die besten Tipps für das Hula-Hoop-Workout daheim

Trotzdem kann der Beginn ganz schön schwierig sein. Was sind häufige Fehler?

Es gibt momentan viele Leute, vor allem Anfänger, die sich diese schweren Fitness-Hoops kaufen. Von denen bin ich nicht so begeistert. Als Anfänger fehlt meist die Core-Muskulatur. Das heißt, die Bauchmuskeln sind noch nicht wirklich gefestigt und der Hula-Hoop schlägt dann quasi auf den Körper ein. Wenn man aber mit einem Hoop von einem bis 1,2 Kilo eine halbe Stunde lang trainiert und den Bauch nicht richtig angespannt hat, klatscht der Reifen direkt auf die Nieren und die inneren Organe. Ich kenne jemanden, der sich so eine Rippe gebrochen hat! Auch die Reifen mit Noppen, die gerade viel empfohlen werden, würde ich als Anfänger nicht benutzen. Viele bekommen davon blaue Flecken und Schmerzen. Das ist gerade am Anfang doof, denn dann muss man den Reifen nach zehn Minuten üben erst mal zwei Wochen stehen lassen.