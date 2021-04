Kommen spirituelle Menschen besser durch Krisen?

Macht es überhaupt einen Unterschied, woran man glaubt – einen Gott, Esoterik oder schlicht an gesellschaftliche Werte?

Ja, das macht einen Unterschied, wobei natürlich jeweils geklärt werden muss, was die jeweilige Person mit Gottesglaube meint, was sie unter Esoterik versteht oder an welche Werte sie denkt. Beim Glauben ist es von zentraler Bedeutung, welches Gottesbild ich habe, weil es Auswirkungen auf mein Selbstbild hat. Glaube ich an einen patriarchalen und strafenden Gott, dann fühle ich mich klein, kontrolliert und bin voller Angst. Glaube ich hingegen an ein gütiges Gegenüber, darf ich durchatmen und mich frei fühlen. Und es ist schon noch etwas anderes, wenn man sich in eine weltweite Tradition wie das Christentum hineinstellt und sich mit der Heiligen Schrift und Glaubensdokumenten auseinandersetzt, als einer spirituellen Gruppe beizutreten, die noch kaum eine Geschichte hat. Doch kein Mensch muss glauben, es gibt zahlreiche Menschen, die wunderbar glücklich sind ohne eine religiöse Zugehörigkeit. Das A und O des Glaubens ist Freiheit.