„Wer immer Jogginghose trägt, beraubt sich eines Stücks Lebensfreude“

Seitdem Bars, Cafés und Clubs geschlossen sind, beschäftigen sich viele Menschen nicht mehr so intensiv mit der Frage, was sie anziehen sollen – sieht ja niemand. Geht es nach Barbara Vinken, ist das ein großes Problem. Die Literaturwissenschaftlerin und Modetheoretikerin hat in Zürich und New York gelebt und lehrt an der LMU München und der École des Hautes Études en Sciences sociales in Paris. Die Mode beschreibt sie in ihrem Buch „Angezogen“ als „Fremdkörper im Herzen der Moderne“. Mode sei nicht sparsam, sondern verschwenderisch. Die Mode wolle nicht überzeugen, sondern verführen. Und jetzt? Ein Gespräch über Jogginghosen und die Frage, warum Instagram kein halb so guter Laufsteg ist wie ein Café.