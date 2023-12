Wie ich jedes Jahr daran scheitere, Silvester alleine zu feiern

Die meisten empfinden den 31. Dezember als Belastung

Und warum sollte man das nicht gerade an Silvester üben? Denn es ist doch so: An einem normalen Samstagabend verpasst man vermutlich die besseren Partys als am 31. Dezember. Ich habe seit der Grundschule niemanden mehr erlebt, der sich für Silvester aufrichtig begeistern kann. Klar, mit 30 ist lange Aufbleiben nicht mehr ganz so aufregend wie mit zehn, aber seien wir ehrlich: Auch davon abgesehen empfinden die meisten dieses Datum doch als Belastung. Wenn nicht schon bei der Frage „Und, was machst du so dieses Jahr an Silvester?“, dann doch spätestens im Nachhinein. Denn so gut wie gedacht wird der Abend nie. Allein schon deshalb, weil er durch die Einteilung in vor und nach Mitternacht komplett durchchoreographiert ist. Wir laden ein einzelnes Datum mit so viel Bedeutung auf, dass es darunter einfach zusammenbrechen muss.