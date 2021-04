Wer im Erdgeschoss wohnt, wird zum Pakete-Depp

Im Erdgeschoss zu wohnen mag Nachteile haben. Es ist in den Wohnungen oft etwas dunkler und wenn sich nicht gerade die Zentralheizung unter der Wohnung befindet, ist der Boden kälter und die Heizkosten steigen an. Und wenn man abends im Kino „Frankenstein“ angeschaut hat und es in der Nacht darauf so stürmt, dass die Mülltonnen im Innenhof umfallen, dann kann es schon sein, dass man sich etwas ängstigt. Weil Frankensteins Monster natürlich leichter in eine Wohnung im Erdgeschoss einsteigen könnte als, sagen wir, in eine Dachgeschosswohnung. Alles nachvollziehbare Gründe, warum man sich über eine Erdgeschosswohnung ärgern könnte. Aber ungern im Erdgeschoss zu wohnen, weil man automatisch zur Paketannahmestelle für die Nachbarn wird? Kann ich nicht nachvollziehen.