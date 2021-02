Warum kennen wir unsere Nachbarn nicht?

jetzt: Warum wolltest du einen Film über Nachbarn drehen?

Laura Borchardt: Ich komme ursprünglich aus München. Da haben meine Eltern und ich in einem Haus mit vielen Nachbarn gewohnt. Wir waren fast alle gut befreundet und haben sogar Weihnachten zusammen gefeiert. Das war wie eine große Familie und ich habe erlebt, wie schön das Zusammenleben mit den Nachbarn sein kann. Als ich dann nach Hamburg gezogen bin, kam das etwas zu kurz. Eigentlich gänzlich zu kurz. Ich hab mich nie vorgestellt, niemand hat sich mir vorgestellt, die Leute aus meinem Haus kannte ich nur vom Vorbeigehen. Das Gefühl mag ich nicht. Also wollte ich was dran ändern.