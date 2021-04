Wieso es nervt, wenn man als junge Mutter nicht ernst genommen wird

Wenn meine Tochter geweint hat, wurde mir oft gesagt, ich solle sie besser mal wieder der Mutter bringen. In der Krippe wurde ich gelobt, dass ich mich so gut um meine kleine Schwester kümmern würde. Auf dem Spielplatz wurde mir gesagt, dass die Eltern bestimmt nicht wollen würden, dass ich dem Kind die Schuhe ausziehe, es sei doch noch so kalt. Einmal musste sie wegen einer Viruserkrankung über Nacht im Krankenhaus bleiben und die Nachtschwester hat mich fassungslos gefragt, wer ich sei und wie ich in das Zimmer gekommen wäre.