Gibt es den perfekten Zeitpunkt, ein Kind zu bekommen?

Nicht alle Menschen haben einen Kinderwunsch. Diejenigen, die gerne Kinder wollen, haben allerdings oft hohe Erwartungen an den Moment, in dem das erste Kind kommen soll. Doch gibt es überhaupt das perfekte Alter, den perfekten Zeitpunkt für ein Kind? Jule Weber war 16, als sie ungeplant schwanger wurde. Sie bekam ihre Tochter trotzdem und könnte nicht glücklicher sein – dennoch erlebte sie als junge Mutter immer wieder Anfeindungen. Heute arbeitet sie erfolgreich als freie Künstlerin und Poetry Slammerin und lebt zusammen mit ihrer Tochter und zwei weiteren Mitbewohner*innen in einer WG.