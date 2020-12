Wieso „zwischen den Jahren“ viel mehr als die Woche vor Silvester ist

Wenn die Platte dann langsam ausläuft, setzt man sich in einem Zustand totaler Verwirrung in einen Zug oder ins Auto, beladen mit einer Ikea-Tasche voller gutgemeinter Geschenke und so viel Restessens-Tupperware, als ob es in der neuen Heimat keine Supermärkte gäbe. Dort macht man die nächsten Tage eigentlich gar nichts, selbst wenn man arbeiten muss. An Silvester schickt man um 0 Uhr noch eine Nachricht an die eine Person, bei der man sich besonders gefreut hat, sie zumindest kurz zu sehen. Dann beginnt das neue Jahr, das Vage wird wieder konkret. Vom Album „Zwischen den Jahren“ ist nur noch ab und an ein leises Knacken in der Auslaufrille zu hören. Der Januar wird sehr kalt.