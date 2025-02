Wie man als Eltern den Haushalt fair aufteilt

Nein, tatsächlich habe ich den Wäscheberg zwar irgendwie gesehen, aber gar nicht wirklich registriert, dass ich mich ihm annehmen könnte – weil ich mich eigentlich nie um die Wäsche kümmere und dieser Task deshalb nicht auf meiner Mental Load Liste vorkommt. Ich habe Chore Blindness in Bezug auf die Wäsche: Weil ich für gewöhnlich nicht für die Wäsche verantwortlich bin, nehme ich den vollen Wäschekorb nicht als eines meiner To Dos wahr. Ich fühle mich nicht verantwortlich, es stresst mich nicht, ihn zu sehen. Also kümmere ich mich eher um andere Sachen. Anders mein Mann: Jedes Mal, wenn er an dem vollen Korb vorbeigeht, registriert er ihn und erinnert sich daran, dass er sich noch darum kümmern muss. Diese Dynamik führt zwangsläufig zu dem, was er am Wochenende gesagt hat: Wenn er die Wäsche nicht macht, macht es keiner.