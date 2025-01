Von der ständigen Sorge um das eigene Kind

Diese Urangst ist größer und tiefer als jede andere Furcht, die ich kenne. Sie sitzt wie ein Backstein in meinem Magen, bringt meine Hände zum Zittern - immer dann, wenn ich daran denke, dass meinen Kindern etwas zustoßen könnte. Wenn ich die Ohnmacht spüre, sie nicht vor allem Leid der Welt beschützen zu können.

Dieses Gefühl ist zum Glück kein Dauerzustand, meistens bin ich zuversichtlich im Hinblick auf die Zukunft meiner Kinder. Und doch ergreift sie mich manchmal. Zum Beispiel nach Nachrichten wie der jüngsten: In Aschaffenburg hat ein Mann eine Kita-Gruppe mit einem Messer attackiert, auch ein Zweijähriger starb. Ein kleiner Junge, ein unschuldiges Kind, wird unvermittelt und gewaltvoll aus dem Leben und seiner Familie gerissen. Was ihm und den anderen Opfern zugestoßen ist, erschüttert mich. Und lässt mich fragen: Könnte sowas auch mein Kind treffen?

Fehlgeburt, plötzlicher Kindstod, Autounfall - die Szenarien im Kopf

Die Angst, das eigene Kind zu verlieren, beginnt für Eltern schon in der Schwangerschaft. Zwar bringen die regelmäßigen Kontrollen in der gynäkologischen Praxis im besten Fall eine kurze Erleichterung – „Alles in Ordnung, Ihr Baby ist gesund.“ Doch auch, wenn mit jeder weiteren Schwangerschaftswoche das Risiko einer Fehlgeburt sinkt: ganz ausgeschlossen werden kann sie nie. Ich selbst habe den Zwilling meiner zweiten Tochter sehr früh verloren, noch vor der zwölften Schwangerschaftswoche war der zweite Herzschlag einfach nicht mehr da. Eine Bekannte musste im achten Schwangerschaftsmonat ihr bis dahin gesundes Baby totgebären, infolge einer sehr seltenen Komplikation.