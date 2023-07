Ein hartes erstes Trimester

Als mir nach dem positiven Schwangerschaftstest zum ersten Mal schlecht wurde und ich ein wenig spucken musste, war ich erstmal ziemlich stolz. Meine erste Morgenübelkeit. Ich war wirklich schwanger, ich würde Mutter werden! Die Übelkeit bestätigte mir, dass mein kleiner Zellhaufen immer noch da war, mein Körper produzierte die benötigten Hormone. So, wie es sein sollte. Grundsätzlich gilt die Übelkeit nämlich als gutes Zeichen: Sie ist ein Indiz für das Fortbestehen der Schwangerschaft, Studien zufolge erleiden betroffene Frauen seltener eine Fehlgeburt. So ein Zeichen ist sehr willkommen in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen, in denen die Wahrscheinlichkeit, das Baby wieder zu verlieren, am höchsten ist.