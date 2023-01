Warum die Metal-Szene der richtige Ort für Frauen ist

Über Sexismus im Hip-Hop ist in den vergangenen Jahren viel diskutiert worden. Mindestens genauso problematisch sind bestimmte Sparten der Schlagermusik. Tiefsitzende Frauenfeindlichkeit wird hier gerne mal als volkstümelndes Hulapalu-Gejodel oder primitives Ballermann-Schalala getarnt. Dass auf Kritik an fragwürdigen Texten mit einer trotzigen „Jetzt-erst-recht“-Einstellung reagiert wird – so wie es sich vergangenes Jahr in der Debatte um das Schlagerlied Layla zeigte –, gibt mir als Frau nicht gerade das Gefühl, in diesem Umfeld respektiert zu werden.

In welcher Musik-Szene man sich bewegt, ist natürlich in erster Linie eine Frage des eigenen Geschmacks. Trotzdem gibt es gute Gründe für einen unverbindlichen Ausflug in die Metal-Szene – im Übrigen nicht nur für Frauen, sondern für alle Geschlechter. Wir sehen uns also im Moshpit! Im Gegenzug lasse ich mich vielleicht sogar auf ein Helene-Fischer-Konzert ein.