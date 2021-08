„Ich versuche seit Wochen, drei minderjährige Kinder von Ortskräften aus dem Land zu bekommen“

Sascha Richter ist Hauptmann der Reserve der Bundeswehr. 2019 bis 2020 war der 30-Jährige in Afghanistan als „Führer der Ortskräfte“ im Einsatz. Stationiert war er damals im Camp Marmal in der Nähe der Stadt Masar-e-Scharif am Hindukusch. Sascha ist einer der ehemaligen Zeitsoldaten, die sich im Patenschaftsnetzwerk für afghanische Ortskräfte einsetzen – dafür, dass sie nach Deutschland kommen können und dafür, dass sie hier auch einen Platz in der Gesellschaft haben. Ende vergangener Woche flog er als Reservist direkt an einen neuen Einsatzort: Mali. Die Lage dort erinnert viele Beobachter*innen an den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan – und Sascha kommt dort auch wieder mit Ortskräften in Kontakt. Im Interview mit jetzt erzählt er, wie es ist, einen neuen Einsatz zu beginnen, wenn man mit dem Kopf noch beim alten ist, an welche Menschen er jetzt besonders denkt und welche Bindung er über die Jahre zu den Ortskräften aufgebaut hat.