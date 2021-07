„Ich fordere: Make migration boring again“

Und was würdest du kritisieren?

Dass der Pakt ein Sammelsurium aus Kompromissangeboten ist, vor allem an Polen, Tschechien und Ungarn, etwa mit den „Abschiebepatenschaften“ (statt selbst Menschen aufzunehmen, soll ein EU-Land Rückführungen abgelehnter Asylbewerber für ein anderes Land übernehmen können; Anm. d. Red.). Insgesamt wurde nur auf die Frage reagiert, was mit den aktuellen Mehrheiten und im Rahmen des aktuellen Diskurses über Migration umsetzbar ist, anstatt sich konkret zu überlegen, was die Herausforderungen vor Ort sind und wie man am besten darauf reagieren kann. Die zweite schlechte Sache ist: Selbst wenn man die Lösungsansätze für sinnvoll hält, wird der Pakt erstmal nicht beschlossen werden. Die Mitgliedsstaaten werden noch lange brauchen, wenn sie einen Konsens erreichen wollen – das versuchen sie ja nun auch schon seit vielen Jahren. Im September ist es ein Jahr her, dass der Pakt vorgeschlagen wurde – und ich würde einen Kasten Bier drauf wetten, dass es im Winter zum siebten Mal in Folge eine Debatte zur humanitären Situation an den Außengrenzen im Europaparlament gibt und alle es ganz traurig finden, dass Kinder auf Lesbos in unbeheizten Zelten überwintern müssen.