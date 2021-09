Elf Antworten von Annalena Baerbock

Um einen weiteren rechtsextremen Terroranschlag in Deutschland zu verhindern, müsste man … alles tun, was in unserer Macht steht: die offenen Stellen bei den Sicherheitsbehörden besetzen, uns innerhalb Deutschlands und europäisch besser vernetzen, ein Demokratiefördergesetz beschließen, Extremisten engmaschiger beobachten, das Waffenrecht verschärfen und Rechtsextremismus in staatlichen Strukturen entschlossen bekämpfen.