Elf Antworten von Armin Laschet

Um einen weiteren rechtsextremen Terroranschlag in Deutschland zu verhindern, müsste man … – nicht „müsste man“: müssen WIR die Befugnisse von Polizei und Verfassungsschutz in der digitalen Welt so wirksam machen wie in der analogen, damit wir – wie auch bei islamistischen Gefährdern – die Netzwerke deutschland- und europaweit aufspüren und durchbrechen.