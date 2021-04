„Wir hoffen, dass Baerbock eine Kämpferin für linke Mehrheiten wird“

Wir hatten nun 16 Jahre lang eine Kanzlerin. Trotzdem haben wir im gesamten übrigen Bewerberfeld ausschließlich Männer im mittleren oder höheren Alter. Wenn die Politik mit den Kanzlerkandidat*innen ein breites Angebot an die Gesellschaft machen will, sollte die Bevölkerung nicht nur zwischen drei älteren Männern entscheiden können. Aus diesem Grund wäre Habeck als Kandidat für mich zwar keine große Enttäuschung gewesen, aber dennoch ein kleiner Dämpfer meiner Euphorie. Annalena Baerbock bringt sehr viel mit, was eine gute Kanzlerin ausmacht: Sie hat eine unheimliche Klarheit in der politischen Kommunikation, eine bemerkenswerte Kompetenz in der Breite der politischen Fragen und Themen und ist in der Lage, Menschen abzuholen – sowohl innerhalb der Partei als auch innerhalb der Gesellschaft. Daher glaube ich auch nicht, dass es eine Schwäche ist, dass sie noch nie ein Bundesland regiert hat. Vielmehr ist es eine Stärke, dass sie frischen Wind reinbringt. Die Beispiele aus aller Welt zeigen, wie gut Staaten funktionieren können, die von jungen, progressiven Frauen geführt werden.