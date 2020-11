So ist es, unter Corona-Bedingungen ins Studium zu starten

In meiner WG machen wir Spieleabende, kochen und bestellen seit einer Woche eine Gemüsekiste nach Hause. Das macht viel Spaß. In den ersten Tagen habe ich eine sehr nette Kommilitonin kennengelernt. Sie wohnt allein in einer Wohnung, weil sie so kurzfristig keine WG gefunden hat. Ich habe sie zu uns eingeladen, damit sie sich nicht so einsam fühlt. Ich habe das Gefühl, dass sie das aufgebaut hat. Diese Woche geht das Studium endlich richtig los.“