Franka Kretschmer will als Parteilose in den Bundestag

Franka Kretschmer ist 39, wohnt in Magdeburg in Sachsen-Anhalt und versucht gerade etwas, das seit 1949 niemand mehr geschafft hat: Sie will als parteilose Direktkandidatin in den deutschen Bundestag. Die promovierte Ingenieurin für Umwelt- und Energietechnik bekommt dabei Unterstützung von einer Initative, die es in Deutschland so ebenfalls noch nicht gegeben hat: „Brand New Bundestag“ kurz BNB. In Deutschland ist die Organisation neu, in den USA hat das Vorbild „Brand New Congress“ 2018 bereits Alexandria Ocasio-Cortez ins Repräsentantenhaus verholfen. Die Initiative möchte jungen Menschen, Frauen, Menschen mit internationalem Hintergrund, Menschen ohne akademischem Abschluss, mit geringem Einkommen, aus der LGBTQIA+-Community, BIPOC und Menschen mit Behinderung den Weg in den Bundestag ebnen. Neben Franka unterstützt BNB in Deutschland noch acht weitere Kandidat*innen bei ihrer Direktkandidatur.