„Die aktuelle Klimapolitik zwingt mich dazu, eine eigene Partei zu gründen“

Wie entstand die Idee für die Klimaliste?

Während der ersten Corona-Welle bin ich total durchgehangen. Mein Studium hat nicht mehr richtig stattgefunden. Dann habe ich beschlossen, noch mehr Energie und Zeit in FFF zu investieren. Außerdem habe ich an Online-Podiumsdiskussionen teilgenommen und habe dann ein Angebot von den Grünen bekommen. Wenn einem nicht zugehört wird, muss man versuchen in die Position zu kommen, selbst Entscheidungen treffen zu können. Im Mai dieses Jahres stieß ich auf die Idee der Klimaliste, die ihren Ursprung in den bayerischen Kommunalwahlen hat. Ich habe mit Sebastian Hornschild, dem Mitgründer, telefoniert und habe gefragt, ob wir mit der Klimaliste BW zu den Landtagswahlen antreten können. Gemeinsam mit Freund*innen haben wir diese dann in Freiburg gegründet. Ich will den Grünen nicht mehr als Bittstellerin begegnen, sondern als Gleichgestellte.