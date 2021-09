„Bei der FDP hatte ich das Gefühl, die denken an uns“

Einmal, so erzählt Lilly, habe eine Person in ihrem Umfeld sie „heuchlerisch“ genannt, weil sie sich für Klima- und Tierschutz einsetzen will und trotzdem die FDP wählt. An ihrer Entscheidung zweifelte sie deshalb aber nicht, eher an der Person, die ihr das vorgeworfen hatte. „Viele meiner Freunde würden meine Wahl nicht verurteilen“, sagt sie. Auch nicht in ihrer Familie – ihr Vater ist FDP-Mitglied.