Meme-Account der CDU sorgt für Spott

Auf einem der aktuellsten Memes fasst sich Armin Laschet an seine Brille und zieht die Augenbrauen hoch. „Nachdem du bei Anne Will alle hops genommen hast“, steht als Überschrift über dem Bildausschnitt aus der Talk-Show, die am vergangenen Sonntag lief und in dem sich Laschet unter anderem mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer anlegte. Vom Sprech her ist das immerhin Meme-ähnlich.