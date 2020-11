Wie Menschen am 9. November der Opfer der Nazis gedachten

Denn eigentlich ist ohnehin klar: Das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus ist nicht an einen Tag gebunden. Erinnern an und aufmerksam machen auf Antisemitismus ist in Deutschland nach wie vor sehr wichtig. Von 2018 auf 2019 registrierte das Bundesinnenministerium einen Anstieg antisemitischer Straftaten um 13 Prozentpunkte. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 2000 judenfeindliche Delikte gemeldet. Damit sind die Zahlen so hoch wie noch nie seit Beginn der statistischen Erfassung vor fast 20 Jahren. Der rassistische und antisemitische Terroranschlag in Halle oder der Angriff auf einen jüdischen Studenten vor einer Synagoge in Hamburg verstärken das Gefühl der Unsicherheit vieler Juden und Jüdinnen zudem.