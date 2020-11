„Ich halte den Begriff ,Einzeltäter‘ für irreführend“

Die benannten Imageboards sind im Internet frei zugänglich. Warum ist das Bundeskriminalamt nicht auf ähnliche Erkenntnisse gestoßen wie Sie?

Es ist ein Streit, in den ich mich nicht einmischen will. In Deutschland ist ein generelles Problem, dass es an Expertise fehlt – leider nicht nur bei der Polizei, sondern auch in den Medien und der Forschung. Ich habe getan, was ich aus meiner Arbeit in den letzten Jahren über Online-Rechtsextremismus und im Fact-Checking gelernt habe. Das bedeutet: Wenn etwas passiert, schaue ich mir an, wie auf bestimmten Plattformen im Netz reagiert wird.