„Ich wünschte, es würde diesen Jahrestag nicht geben“

Die erste Zeit nach dem Anschlag war Hanau kühl und trist. Die Menschen haben nicht gelächelt, sahen bedrückt aus. Natürlich geht das Leben irgendwie weiter. Doch das, was passiert ist, prägt uns. Ich wohne in Hanau, ich komme oft am Heumarkt vorbei. Ich bin immer noch mit den alten Leuten befreundet, mit Menschen, die damals auch in der Midnight Bar gearbeitet haben. Wir denken manchmal gemeinsam an das Geschehene, sprechen darüber. Das hilft. Für mich war es in den vergangenen drei Jahren außerdem gut, mich auf meinen Alltag zu fokussieren: meine Prüfungen, die Uni, meine Arbeit. Das war ein Ventil für den Stress in mir, für das, was ich nicht aussprechen konnte, und noch immer nicht kann.