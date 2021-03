Der Hanau-Film ist ein Symbol für Ignoranz

Dafür hat er weder die Stadt Hanau, noch die Hinterbliebenen von Ferhat Unvar, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtović, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Păun and Fatih Saraçoğlu um Einverständnis gebeten oder in die Recherche eingebunden. In einem offenen Brief fordern sie deswegen die Einstellung des Drehs sowie der Verbreitung des Films. Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky hat sogar juristische Schritte angekündigt, sollte Boll den Film veröffentlichen.