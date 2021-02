Rechtsextreme Gewalt macht weiße Menschen nicht wütend genug

Nach dem Anschlag in Hanau am 19. Februar 2020 gab es in ganz Deutschland Mahnwachen und Schweigeminuten. Betroffene fanden sich in den sozialen Medien und auf der Straße zusammen, machten ihren Gefühlen Luft: Wut. Entsetzen. Trauer. Viele teilten eine schmerzhafte Verständnislosigkeit in Anbetracht dessen, was in Deutschland gleichzeitig passierte.