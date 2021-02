Wieso ich erleichtert bin, dass Karneval ausfällt

Am Freitag ist der rechtsextreme Anschlag in Hanau ein Jahr her. Am 19. Februar 2020, einen Tag vor Weiberfastnacht, ermordete ein Rassist Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov. Sie alle waren auch Menschen mit Migrationshintergrund beziehungsweise rassifizierte Menschen – also Menschen, die durch den rassistischen Blick von außen als „Andere“ wahrgenommen werden. Einige von ihnen wurden in einer Shisha-Bar erschossen. Ein Ort, an dem auch ich als Jugendliche viel Zeit verbrachte. Mich erschütterte der Anschlag in Hanau also auch, weil ich mich in mancherlei Hinsicht mit den Opfern identifizieren kann. Nachts hält mich der Gedanke an Hanau oft wach. Wenn ich an die Hinterbliebenen denke, an die Opfer, an all das, was politisch davor und danach schiefgelaufen ist: rechtsextreme Netzwerke in der Polizei, Racial Profiling, der unterbesetzte Notruf in der Tatnacht, die Absage der Gedenkveranstaltung im Sommer, während Corona-Leugner*innen in Berlin demonstrierten und noch vieles mehr. An die Ungerechtigkeit und die Notwendigkeit, dass sich etwas Grundlegendes in Deutschland verändert, damit rassifizierte Menschen sich wieder sicher fühlen können. Das ist bis heute so.