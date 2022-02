Die Politik wird an ihrem Umgang mit Hanau gemessen werden

„Heute vor zwei Jahren sind in Hanau neun Menschen gestorben, weil sie ausländische Wurzeln hatten.“ – Mit diesem Satz beginnt das Instagram-Statement von Bundeskanzler Olaf Scholz anlässlich des Gedenktages in Hanau am vergangenen Samstag. Fatih Saraçoğlu, Gökhan Gültekin, Ferhat Unvar, Hamza Kurtović, Kaloyan Velkov, Mercedes Kierpacz, Said Nesar Hashemi, Sedat Gürbüz und Vili Viorel Păun wurden am 19. Februar 2020 an mehreren Tatorten in der Stadt erschossen. Das Motiv des Täters: rechtsextrem und verschwörungsideologisch. Die Trauer sitzt noch tief – doch offenbar nur in den marginalisierten deutschen Communities. Selbst zwei Jahre nach dem Attentat sucht der deutsche Bundeskanzler den Grund für die Tat bei den vermeintlich „ausländischen Wurzeln“ der Opfer, nicht bei der rechtsextremen Gesinnung des Terroristen.