Die nächtliche Ausgangssperre sollte bestehen bleiben

Zuallererst möchte ich sagen: Ich hasse die Ausgangssperre. Innbrünstig. Ich wohne in Bayern, wo sie nach wie vor ab 21 Uhr gilt, und keine Corona-Maßnahme nervt mich so sehr wie diese. Sie schränkt mich ein, sie bevormundet mich, sie nimmt mir das weg, was mir am meisten Spaß macht: mich abends mit Freund*innen zu treffen, zu essen und zu trinken, zu lachen und zu diskutieren. Und genau deshalb will ich, dass sie bestehen bleibt.