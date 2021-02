Ich bin schwer krank – und hätte mir früher Online-Schooling gewünscht

Plötzlich gab es für mich sogar Sonderregelungen, die vorher nie umgesetzt worden waren: In dem Halbjahr, in dem die gesunden Schüler:innen bis zum zweiten Lockdown Präsenzunterricht hatten, wurde ich digital beschult. Meine Tutorin schaltete mich in den beiden Abiturfächern, die sie unterrichtet, via Webcam am eigenen Laptop zu. Zumindest versuchte sie es. Die Qualität der Sprachaufnahmen im Klassenzimmer sind leider von Nebengeräuschen überlagert, sodass die Versuche leider scheiterten.