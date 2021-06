„Die AfD hat von der Unzufriedenheit der jungen Menschen profitiert“

Dennoch haben mehr junge als ältere Menschen die Grünen gewählt. Sind die Unter-30-Jährigen klimabewusster als ihre Eltern und Großeltern?

Die Herausforderungen des Klimawandels sind für junge Menschen in Sachsen-Anhalt ein sehr wichtiges Thema, da es um ihre eigene Zukunft geht und die Existenz zukünftiger Generationen bedroht ist. Den Grünen wird in Sachen Klimaschutz und Ökologie eine große Handlungskompetenz beigemessen, was die Wahlerfolge der Grünen unter jungen Menschen teilweise erklären kann. Fridays for Future haben in den letzten Jahren auch in Sachsen-Anhalt zu einer Sensibilisierung und Mobilisierung insbesondere von jungen Menschen zu Klimafragen beigetragen. Gleichzeitig stellen sich im Kontext des Klimawandels nicht nur Fragen nach einer ökologischen Transformation, sondern auch nach sozialer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit. In Folge des Kohleausstiegs ist der Strukturwandel in Sachsen-Anhalt eine Herausforderung, die alle Generationen betrifft und die Themen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft verbindet. Klimabewusstsein kann deshalb nicht nur mit der Wahl der Grünen gleichgesetzt werden, sondern äußert sich auch in der Wahl anderer Parteien, die sich zu Klimafragen positionieren.