„In meinem Büro wird es bald eine Spielecke geben“

Die ersten fünf Monate, die ihre Tochter auf der Welt war, haben Sie noch in Vollzeit gearbeitet. Was hat Ihnen denn in dieser Zeit gefehlt?

Als Parlamentarier haben wir in Spitzenzeiten bis zu 75-Stunden-Wochen. Da ist einfach nicht mehr viel Zeit für meine Tochter geblieben. Ich habe dann immer wieder gesagt bekommen: „Schau mal, was sie jetzt schon kann.“ Diese Entwicklungsschritte mitzubekommen, ist etwas Wunderschönes, und macht Spaß. Darauf freue ich mich sehr und genieße dieses Privileg, näher dran sein zu können. Ich merke schon jetzt, dass ich eine viel bessere Bindung zu meiner Tochter bekomme. Das ist so eine wichtige Zeit.