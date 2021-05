„Der Staat möchte die Augen vor dem Problem verschließen“

Zum Beispiel?

Dass die Ungleichbehandlung wegen der ethnischen Herkunft dann zulässig ist, wenn der Vermieter selbst im Haus wohnt. Wenn ich ein Mehrfamilienhaus in Duisburg habe, aber in Düsseldorf wohne, darf ich im Haus in Duisburg keinen Mieter wegen seiner ethnischen Herkunft ablehnen. Aber wenn ich selbst in dem Haus in Duisburg wohne, sagt der Gesetzgeber quasi: Das können wir dem armen Vermieter nicht zumuten.