„Sie urteilen nur danach, woher ich komme“

Für ihren Bachelor in Innenarchitektur wollte die heute 21-Jährige in Mainz in eine WG ziehen, fand aber keine und verbrachte deshalb die ersten drei Semester in einem Studierendenwohnheim. Wohl gefühlt habe sie sich dort nicht, sagt Ghofran. „Alle Mitbewohnerinnen, die ich hatte, sind nach einem Semester wieder ausgezogen, von manchen kannte ich nicht mal die Namen. Die wollten keinen Kontakt zu mir.“ Nach den Gründen habe sie nicht fragen wollen. Es habe auch kaum Möglichkeiten dazu gegeben, weil ihre Mitbewohnerinnen so selten in der WG gewesen seien. Schließlich kündigte Ghofran das Wohnheimzimmer und versuchte, innerhalb der dreimonatigen Kündigungsfrist eine neue Bleibe zu finden. Eine schwierige Suche begann. „Anfangs hatte ich bei der Plattform WG-Gesucht ein Bild von mir mit Kopftuch drin und eine Profilbeschreibung, in der ich etwas über mich und mein Engagement an der Uni erzählt habe. Es wurde nur mein Vorname angezeigt. Zu dem Zeitpunkt habe ich nie Antworten auf meine Nachrichten bekommen.“