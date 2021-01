„Ich bin nicht von Trump enttäuscht“

Dass nun über ein neues Amtsenthebungsverfahren diskutiert wird, verstehe ich nicht. Wieso warten sie nicht einfach, bis die Präsidentschaft regulär übergeben wird? In ein paar Tagen wird Biden Präsident sein – warum also jetzt so einen Prozess anstoßen und Zeit und Steuergelder darauf verschwenden? Dass Trump gesagt hat, dass er nicht zu Joe Bidens Amtseinführung kommen will, ist für mich schlechter Stil. Ich kann das persönlich zwar verstehen, weil ihm so viel Hass entgegenschlägt. Aber da könnte er schon etwas professioneller reagieren. Ich hoffe, dass es nur Gerede ist, und er am Ende doch teilnimmt.