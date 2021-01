„Oma, weißt du, was ein Nazi ist?“

„Oma, kannst du dich noch an deinen Vater erinnern?“ Sie nickt und zeigt auf die kleine Kommode aus Mahagoni. „Der ist da drin.“ Sie steht auf und öffnet die mittlere Schublade. In ihr stapeln sich all die Familienfotos, die nicht mehr im Wohnzimmer stehen. Ganz oben blickt mich mein fünfjähriges Ich mit Milchzähnen und roter Weste an, darunter sehe ich Fotos von meinen zwei Geschwistern. Eine Familie, verräumt in einer Schublade. Meine Oma schaut mich an: „Die Zeiten sind anders geworden.“ Dann zeigt sie auf eine junge Frau mit schwarzem Hut. „Das bin ich.“ Es ist ihre Mutter. Meine Oma ist das kleine Mädchen daneben, mit riesiger weißer Schleife auf dem Kopf. Auf einem anderen Foto steht ein großer, breiter Mann im Maßanzug. Meine Oma erkennt ihn sofort. Es ist ihr Stiefvater.