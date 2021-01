„Es gibt einen Moment, in dem man so wütend und verzweifelt darüber ist, was im Land passiert, dass man einfach etwas tun muss. Natürlich ist es auch beängstigend. Man weiß nie, ob man an diesem Abend nach Hause kommt, oder ob man mit einem gebrochenen Arm und einer enormen Geldstrafe auf der Polizeiwache landet. Trotzdem werde ich auch dieses Wochenende demonstrieren. Es ist nicht nur wegen Nawalny, sondern wegen all der grausamen Dinge, die in Russland passieren.