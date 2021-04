„Die Menschen wurden sich selbst überlassen“

Wie lief die Kundgebung ab?

Wir haben uns um 18.30 Uhr am Denkmal für die Opfer von Rassismus am Oranienplatz in Berlin getroffen. An die 200 Menschen sind gekommen, das war sehr schön zu sehen. Wir waren zwei Stunden dort, mit Masken und Abstand. Wir wollten mit der Kundgebung auf die rassistische europäische Grenzpolitik hinweisen und dazu beitragen, dass das Thema nicht totgeschwiegen wird. Vor allem war es aber eine Gedenkveranstaltung für die Verstorbenen, mit Kerzen, Blumen, einer Schweigeminute und verschiedenen Redebeiträgen. Es gab dann noch einen ganz besonderen Moment: Durch unsere Tweets zu dem Fall sind wir in Kontakt mit einem Verwandten eines der Verstorbenen gekommen und er hat uns Nachrichten geschickt, die wir vorlesen konnten. Es waren Anklagen und Forderungen an die Verantwortlichen und die Politik und die Aufforderung, dass die Täter verurteilt werden. Momente der Wut und der Trauer kamen so direkt von den Verwandten der Verstorbenen zu uns auf den Oranienplatz und wir haben mit einer kleinen Solidaritätsbekundung via Video geantwortet.