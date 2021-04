Flucht in die Freiheit?

„Um nach Deutschland zu kommen, musste ich in ein kleines Boot“, erinnert er sich. In Iraks Hauptstadt Bagdad beantragte Tareq 2015 seinen Reisepass, damit er von Erbil im Nordirak in die türkische Hauptstadt Istanbul fliegen konnte. „In der Türkei waren noch mehr Menschen aus dem Irak und auch aus Syrien“, erinnert er sich. „Und es gab Männer, die waren wie Makler und haben gehandelt: ,Ich habe ein Angebot für dich. Für 1500 bringe ich dich von der Türkei nach Griechenland.‘“ Eines der Angebote nahm Tareq an und fuhr so von Izmir an der türkischen Küste zur griechischen Insel Chios. Zusammen mit 200 Menschen auf einem viel zu kleinen Boot hatte er Todesangst: „Ich habe geweint und geweint. Ich frage mich bis heute, wie ich das tun konnte – was hätte meine Familie gemacht, wenn ich gestorben wäre?“ Sein Blick streift über den Kanal, über das Wasser, als er die Kanalbrücke hinauf geht. Von den Erinnerungen an die Überfahrt hat Tareq sich nie befreien können – trotz aller Freiheit und Sicherheit, die er in Deutschland gewonnen hat.