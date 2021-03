„Ich fänd’s gut, wenn er die Klimakrise wie eine Krise behandeln würde“

Statt an ihrer Meinung solle man sich an Fakten und Wissenschaft orientieren, um die Klimapolitik des US-Präsidenten einzuschätzen, so Thunberg. Man solle prüfen, ob er sich bislang an die Richtlinien des Pariser Klimaabkommens halte – dessen Ziel ist es, dass Staaten Anstrengungen unternehmen, um die Erdtemperatur unter 1,5 Grad Celcius zu senken. „Und dann sieht man sehr klar: Nein, das ist nicht der Fall“.