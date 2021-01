Soldat*innen bringen Liebe nach Washington D.C.

Noch am selben Tag und in den Tagen nach dem Angriff identifizierten Social-Media- und Dating-App-Nutzer*innen mehrere Personen, die daran beteiligt waren, auch mithilfe ihrer Tinder-Profile. Sie gaben dafür in der App an, in Washington D.C. zu sein, und fanden auf diese Weise Personen, die teilweise sogar selbst schrieben, dass sie Teil des Angriffs waren, oder deren Fotos das zumindest nahelegten. Manche erstellten sich für diese Detektivarbeit auch Fake-Profile oder änderten ihre Interessen, um Randalierer*innen anzulocken.