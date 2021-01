Biden und Harris droppen Designer-Merch für die Amtseinführung

In wenigen Tagen ist es soweit: Am 20. Januar findet die offizielle Amtseinführung des zukünftigen demokratischen US-Präsidenten Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris statt. Nach viel Wirbel in den vergangenen Wochen – allen voran dem Sturm aufs Kapitol – gibt es im Hinblick darauf nun etwas seichtere Neuigkeiten: Biden und Harris haben nämlich Designer-Merch herausgebracht. Und zwar nicht den (in den USA) mittlerweile üblichen Wahlkampf-Merch, sondern: Amtseinführungs-Merch. Das „Biden-Harris Inaugural Committee“ postete genau eine Woche vor dem 20. Januar ein Bild der verschiedenen Kleidungsstücke auf Instagram. Die Caption: „Du kannst die Amtseinführung erwarten, aber hast immer noch das Gefühl, nichts Passendes zum Anziehen zu haben?“