Die Gesellschaft lehrt uns verschiedene Dinge, die ich in meinem Buch als „Faulheitslüge“ bezeichne. Die besteht aus drei Grundpfeilern. Der erste ist, dass dein Wert als Mensch von deiner Produktivität abhänge. Der zweite besagt, dass du deinen Bedürfnissen oder Einschränkungen nicht trauen könntest, weil sie eine Bedrohung für deine Produktivität und damit für deinen Selbstwert darstellen. Und der letzte Punkt der Faulheitslüge ist, dass es immer mehr gäbe, was du tun könntest. Wir leben in einer Welt, in der man alles alleine schaffen soll. Das war nicht immer so, sondern begann erst in der Zeit, als Menschen angefangen haben, Häuser zu bauen und Besitz anzuhäufen. Heute soll man seinen Lebensunterhalt alleine verdienen, einen Haushalt führen, sich ernähren, Kinder großziehen. Die meisten Menschen sind nicht in der Lage, dem gerecht zu werden. Und sie denken, dass das ihr Fehler ist. Aber eigentlich ist das, was von uns verlangt wird, total unvernünftig.