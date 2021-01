Was unsere Liebe zu Faultieren mit Kapitalismus zu tun hat

Das selige Lächeln eines Dreifinger-Faultiers, während es den Baum umarmt, an dem es sein großes Geschäft verrichtet. Das ist es doch, was uns heutzutage noch richtig rühren kann. Denn wenn sich in dem Moment ein Raubtier anpirscht, ist Wegrennen für das Faultier eher keine Option. In Gefahrensituationen liegt dessen maximale Geschwindigkeit nämlich bei 1,9 km/h. Das bedeutet: Ein Faultier riskiert für den Toilettengang sein Leben. Aber selbst in Lebensgefahr lächelt es nur verträumt. Unmöglich, von so viel Gelassenheit und Glückseligkeit nicht ergriffen zu sein. Ein Vorbild!