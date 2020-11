Trans Menschen, wie findet ihr euren neuen Namen?

Wie macht ihr das also? Wächst so ein Name langsam in einem Menschen heran und dann wisst ihr irgendwann: Das ist er? Oder habt ihr diesen einen Namen seit der Kindheit im Kopf? Orientiert ihr euch an Vorbildern? Durchwälzt ihr Namenslisten im Internet? Ich stelle mir vor, dass die Suche nach einem eigenen neuen Namen mindestens so lange dauert wie die nach dem Namen eines Kindes. Oder hört ihr irgendwann mal einen bestimmten Namen und wisst dann: Das ist er, das bin ich? Oder ist das so individuell wie Menschen nun einmal sind?