Frauen, wie sehr beschäftigen euch Frauenbilder in der eigenen Familie?

Das sind meistens die Momente, in denen ihnen und auch mir bewusst wird, dass ich nie wieder in mein Dorf ziehen werde und im Gegensatz zu meiner Mutter nicht nur 15 Minuten entfernt von ihrer Mutter wohnen werde. Meine Oma hat bis zu ihrer Heirat als Verkäuferin in einem Lebensmittelladen gearbeitet und war nach der Hochzeit Hausfrau. Meine Mutter ist mit Leib und Seele Krankenpflegerin und arbeitet seit meiner Geburt in Teilzeit. Beide haben für die Familie also beruflich zurückgesteckt. Ich weiß, dass sie damit glücklich sind und es wieder so machen würden. Und ich weiß, dass ich solchen Entscheidungen eine tolle Kindheit zu verdanken habe. Trotzdem will ich es später anders. Die beiden wissen, dass ein Leben wie das ihre nicht zu mir passt. Sie wünschen sich ein solches Leben auch gar nicht für mich. Aber sie wünschen es sich klammheimlich für sich. Das weiß ich, denn in so manchen Gesprächen schwingt ein „Warum wärst du nicht auch mit meinem Lebensentwurf zufrieden?“ mit. Das lässt mich zwar mit keinem schlechten Gewissen zurück, aber mit einer Art Traurigkeit.