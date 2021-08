Frauen, wie ist es für euch, sehr groß zu sein?

für uns Männer gilt im Datingleben meist die einfache Formel: Je größer, desto besser. Nicht was ihr jetzt denkt! Es geht hier um die Körpergröße. 70 Prozent aller heterosexuellen Frauen gaben in einer Studie an, dass ihr Partner größer sein sollte als sie. Darum ging es auch in einer der letzten Querfragen. Laut der selben Studie ist für heterosexuelle Männer die Größe ihrer Partnerin deutlich unwichtiger. Nur 39 Prozent gaben an, dass es ihnen wichtig sei, eine kleinere Partnerin zu haben. Und der meistgenannte Grund von denen, die diese Antwort gaben, ist nicht etwa, dass sie großen Frauen unattraktiv fänden, nein: Über 40 Prozent gaben an, dass sie Angst vor Ablehnung durch große Frauen hätten.