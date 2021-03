Männer, würdet ihr euch gerne schminken?

So viel dazu. Was aber auch eine interessante Frage ist: Funktioniert Make-up – so wie wir es kennen – eigentlich bei Männern genauso gut wie bei Frauen? Ich habe „Make-up for men“ gegoogelt und, wenn da mehr gemacht wurde, als Pickel abzudecken, dann sehen die Männer damit eigentlich immer eher femininer aus. Und klar, wir sind es gewohnt, Schminke mit Frauen zu assoziieren und ordnen einen Mann mit Schminke deshalb sofort entsprechend ein. Aber wäre es auch denkbar, dass eine für Männer optimierte Kosmetik erst noch erfunden werden müsste? Wenn man mit Männern darüber spricht, was sie an ihrem Gesicht gerne verändern würden, dann sagen sie oft Sachen wie „kräftigeres Kinn“, „mehr Bartwuchs“, „markantere Gesichtsform“. Ob wir irgendwelche Hautunregelmäßigkeiten oder zu dünne Wimpern haben, ist den meisten von uns glaube ich eher egal. Deshalb – wenn ihr irgendein pfiffiges Berliner Start-up kennt, das wirklich gutes Männer-Make-up kann, sagt Bescheid. Dann würde ich das Experiment Fingernägel eventuell ausweiten. Ich könnte mir zum Beispiel einen Satz hohe, elegante David-Bowie-Wangenknochen vorstellen.